Amplimondes : la France // 04.11.21

Les deux porte-étendards de la musique sur Radio Campus Paris fusionnent pour la septième fois : Amplitudes + Mappemonde = Amplimondes réinvestissent les ondes afin de mutuellement se déstabiliser autour de choix artistiques souvent discutables, mais toujours bien renseignés. Après l’Italie, le Cosmos, le Japon, les Océans, les Déserts et les Forêts, nous revenons sur un territoire national, et pas n’importe lequel : la France.

Étant cette fois-ci tous investis de l’immense pouvoir légué par le droit du sol, nous dirigeons la moindre parcelle d’énergie dans cette recherche éternelle du morceau ultime, celui dont l’histoire et l’impact fricotent avec les limites du supportable pour nos collègues, tout en restant pertinent avec le thème, cela va sans dire. Peut-être l’avons-nous trouvé, peut-être ferons-nous mieux la prochaine fois ; nous le saurons dans le prochain Amplimondes, évidemment.

Bonne écoute.

Tracklist :

Jean-Michel Jarre – Oxygène (Part IV) (Oxygène, 1976)

Lala &ce – SuperSweet16 (Le Son d’après, 2019)

Pierre Henry – Fièvre 1 / Bâillement (Variations pour une Porte et un soupir, 1967)

Oklou – Girl on My Throne (Galore, 2020)

Gwakasonné – W3 (Vwayajé, 2019)

Christophe – Définitivement (Les Vestiges du chaos, 2016)

Nebulo – Substeel Animal (Ãvutmã, 2008)

Areski & Brigitte Fontaine – Nous avons tant parlé (L’Incendie, 1973)

AES Dana – Inks (Inks, 2019)

Antena – Achilles (Camino Del Sol, 1982)

Wally Badarou – Mambo (Echoes, 1983)

La Fève – Mauvais Payeur (Mauvais Payeur, 2021)

Watine – Verrophone (Geometries Sous-Cutanées, 2019)

Umwelt – Starless Night (Kern Vol.5, 2020)

Aho Ssan – Simulacrum IV (Simulacrum, 2020)

Pierre Barouh – Le Pollen (Le Pollen, 1982)

Kaval – Birds on Parade (Lost Mangrove, 2021)

Ingler – Riot (IOPS Blocks, 1997)

PNL – Autre Monde (Krat0s Remix) (Deux Frères, 2019)

Igorrr & Ruby My Dear – Alain (Maigre, 2014)

Jean Ferrat – Pauvres petits C… (Jean Ferrat, 1967)

13 Block – Fuck le 17 (BLO, 2019)

TripleGo – Brrr (TWAREG, 2020)

Qoso – Hardcore Naturopathie (Healing Frequencies, 2020)

Joe la Mouk – Des Heures (Un Bordel de merde, 2020)

Photo : Manifestation des Gilets Jaunes à Rouen, par Daniel Briot (2019)