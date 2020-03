37°2 / Damien, le fer et le cheval

Rencontre entre un cavalier, un sociologue et une documentariste …

J’ai rencontré Damien en faisant de l’autostop, il transportait une jument de concours, son camion était vieux et lent. Nous avons eu 5 heures de discussion sur nos vies, son boulot, mes études, ses enfants, nos parents.

Damien est cavalier professionnel. Il fait des concours de saut d’obstacle avec d es chevaux qui ne lui appartiennent pas . Il n’a pas les moyens de se pay er un cheval de c ompétition mais c’est un excellent dresseur.

Quelque temps plus tard j’ai proposé a Fanny de venir l’enregistr er sur son lieu de travail , et nous nous sommes retrouvé s a Annecy devant … une usine de métallurgie. À droite, les ouvriers et les machines, à gauche, les chevaux et les prairies.

Un élevage de chevaux, une usine de métaux

Nous nous sommes alors demandés : pourquoi cette cohabitation ? quel rapport entre le travail du cheval et du métal ?

L’usine et les chevaux appartien nent à Didier , un industriel . Son grand-père était maréchal-ferrant à une époque où les chevaux étaient un outil de travail. Deux générations plus tard, l’entreprise familiale emploie quelques dizaines de personnes et réalise des ouvrages massif en acier. Les chevaux de trait on ét é remplacé s par de puissante s machine s , le travail s’est mécanisé.

Pour Didier, L’élevage est devenu un plaisir, un art, un luxe. L’écurie à coté de l’usine est dédié e a la reproduction et à la formation de c hevaux de race, les selles-français. Le travail de Damien est de dresser ces chevaux pour en faire des athlètes .

Didier et Damien se sont associés et chacun y trouverait son compte. L’un profite de la force de travail et des savoirs faire de l’autre qui en retour a accès a des chevaux d’une grande valeur.

Guidés par Damien, nous avons posé beaucoup de questions et exploré cette association bizarre : travailler le cheval, battre le fer, créer des produits. E ntre l’industrie du métal et la compétition équestre sous la montagne se façonne le fer et le cheval.