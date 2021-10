Plusieurs batteurs sont à l’honneur pour ce second épisode de nos tribulations jazzistiques, Andrew Cyrille qui débuta sa carrière en 1961 est de retour en 2021, on en profite pour faire une incursion du côté d’une légende de l’Afrique du sud. Des virtuoses de la flute côtoient une légende du hard bop qui fit son come back après une belle traversée du désert. Enfin on vous parle de jazz et musique libre à Berthelot dont nous sommes partenaires once again)

la playlist

-Ted Curson Pop Wine

de l’album « pop wine »

-Futura Experience machine gun

de l’album « futura experience s/t »

-Lysis Electric Suite (73/1; 75/3)

de l’album « lysis live »

-Andrew Cyrille Quartet Leaving East of Java

de l’album « the news »

-Andrew Cyrille Maono Haitian Heritage Pt 2 – Levitation

de l’album « celebration »

-Walt Dickerson Quartet That Is the Desert

de l’album « jazz impressions of Lawrence of Arabia »

-Louis Moholo Viva La Black Woza

de l’album « viva la black »

-J R Monte Rose Reborn Part One

de l’album « is alive in Amsterdam Paradiso »

-System Tandem Co Mi Povíš

de l’album « Koncert V Lubrani »

-Nout Les boulettes

de l’album « nout s/t »

-Tony Hymas Catherine Delaunay Up Down 1

de l’album « Thollot In extenso »

Jacques Thollot up down

de l’album « watch devil go »

programmation musicale, réalisation et animation Olivier Delaporte