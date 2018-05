15 minutes pour jouir #11 Le Néo-classique

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Néo-classique

Onzième date et toujours pas repu ? Si tu es plutôt du genre conservateur et que tes goûts vont pour les pratiques du passé, cet épisode est pour toi. Car le Néo-classique, vois-tu, c’est un peu la rencontre entre un vieil amateur de musique baroque et un jeune métalleux arrogant. Ça passe ou ça casse, en tous cas ça marche, en arpège et doubles-croches. Forcément virtuose, le néo est un peu branleur de manche mais on l’excuse. C’est un virtuose de la gratte et c’est au fond ce qu’on lui demande : nous émoustiller en quatre saisons ou au clair de la lune.

DEEP PURPLE – Solo de guitare de Ritchie Blackmore (Concerto for group and orchestra, 1969)

OZZY OSBOURNE – Solo de RANDY RHOADS sur Mr. Crowley (Blizzard of Ozz, 1980)

YNGWIE MALMSTEEN – Evil Eye (Rising Force, 1984)

CACOPHONY – Concerto (Speed Metal Symphony, 1987)

PATRICK RONDAT – Vivaldi Tribute (Amphibia, 1996)

STÉPHAN FORTÉ – Improvisation on Sonata n°14 #C Minor – Op. 27 n°2 (The Shadows Compendium, 2011)

Trop démonstratif et classique pour vous ? On vous promet du moderne et de l’industriel dans 15 jours !