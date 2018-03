15 minutes pour jouir #7 Le Speed

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Speed

Pour ce septième date avec toi, on force la cadence pour une montée de plaisir frénétique avec le Speed metal. Le demi-frère bâtard du Heavy et du Thrash, toujours la double grosse-caisse entre deux chaises et la gueulante facile, nous emmène dans la zone interdite des genres incertains aux étiquettes multiples et aux origines complexes.

HELLOWEEN – Metal Invaders (Walls of Jericho, 1985)

ACCEPT – Fast as a Shark (Restless and Wild, 1982)

ANVIL – Heat Sink (Metal to Metal, 1982)

DRAGONFORCE – Through the Fire and the Flames (Inhuman Rampage, 2005)

EDGUY – Until We Rise Again (Vain Glory Opera, 1998)

Un peu rapide pour vous ? Attendez de voir dans 15 jours…