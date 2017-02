Tropical Club Plage #42 // 27.02.17

Tropical Club spécial live avec Mockingbirds

Deux live en deux émissions, le Tropical Club vous avait rarement gâté comme ce mois de février ! La semaine dernière, c’était en effet le duo électro de Pilote qui avait fait vibrer nos cœurs. Cette semaine, George et Andy ont mis les petits plats dans les grands en invitant un groupe folk : les Mockingbirds. Vous les avez probablement croisé si vous avez déjà traîné vos guêtres au bar parisien des Petites Gouttes (18e). Sachez qu’il leur arrive parfois même de chanter sur une butte à nom d’oiseau… La butte aux cailles dans le 13e arrondissement bien sûr ! Si vous ne venez jamais à Paris ou que vous n’aimez pas sortir de chez vous, c’est pas grave, voici une bonne occasion de les rencontrer.

Le trio des Mockingbirds c’est : Stéphanie qui chante, Christophe qui joue de la guitare et Jean-Brice à la basse. Il y a un peu de Moriarty et des Lumineers en eux, avec leur folk ensoleillée tirant vers le country. Oui, ça ne colle pas vraiment à Moriarty le soleil mais voilà ! Des auditeurs nous ont même signalé que la chanteuse avait un petit côté Joan Baez pour la voix. Nos auditeurs ont toujours raison vous le savez.

Ils seront en concert le 1er avril au Nouveau Brooklyn à Ivry-sur-Seine. Leur album s’intitule « Sing On » et c’est un modjo d’enfer pour le Tropical Club. Ce soir, ils ont joué pour vous en live : « She sat and sang », « Ne rien faire avec toi » et « The purple land ».

Bien sûr, avec le live, vous retrouvez une programmation aux petits oignons, la pépite musicale de Jean-Kevin et la « dédicasse » du plagiste Xavier.

La Playlist #42

Phoenix – Heatwave

White Lies – Summer didn’t change a thing

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Brigitte Bardot – Nue au soleil

La « dedicasse » des auditeurs par Xavier Le Plagiste : Depeche Mode – Enjoy the silence

Phony PPL – HelGa (Groupe découvert par Andy sur une radio d’Hawaï)