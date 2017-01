Tropical Club plage #37 – 21/01/17

Tropical Club plage #37

Alors que les femmes du monde entier ont entamé une marche pour venir assister au Tropical Club et que Donald Trump vient de faire installer un piano blanc de bon goût dans la Maison Blanche, nous avons une pensée pour Barack Obama, le président le plus classe du monde après Georges Pompidou.

Pour cette occasion nous vous avons préparé une playlist qui pourrait faire fondre le verglas sur lequel vous glissez le matin en partant travailler. Vous retrouverez bien sûr la chronique de Jean-Kevin qui rend un hommage à une grande voix du Brésil, la « dédicasse » qui va rendre la musique « great again » et de la bonne humeur encore et toujours.

Playlist

Dance, Dance, Dance – the Beach Boys (dans une version alternative de 1964)

South Pacific – Lomboy (Le titre est sorti il y a un mois. Projet aussi exotique que Bruxellois par Tanja Frinta)

Le titre tropical de Jean-Kevin : Lambada – Kaoma (Oui, on sait, c’est la musique de la pub Schweppes des années 80)

Quitate la mascara – Ray Barretto (C’est un peu la grande classe Ray Barretto, surtout si vous aimez les congas)

La « dédicasse » des auditeurs par le plagiste Xavier : Make america great again – Trumpwave (Nous n’avons aucune opinion politique)

Tearing me up – Bob Moses / A – Trak remix (Andy dit que c’est super, croyez le)

Esclavo Moderno – Manuel Alvarez y sus dangers (A écouter avec de l’aguardiente dans son verre et une photo de Cartagena de las Indias dans la main)

You don’t think you like people like me – Alex Lahey (On est bien d’accord ça va cartonner)

Summer Night City – ABBA (Le titre que ABBA regrette d’avoir enregistré. Elle est pourtant excellente sinon on ne la passerait pas)

It’s gonna be lonely – Mac Demarco – cover du regretté Prince. (Une cover étonnante et finalement assez proche vocalement de l’originale)

On vous la souhaite bien bonne !

Le Tropical Crew.