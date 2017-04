Tropical Club de Pâques #46 // 15.04.17

Tropical Club #46

Chaque semaine, le Tropical Club applique son programme à la lettre, contrairement à certains que l’on ne citera pas pour ne pas leur coller une honte monumentale. Musique, soleil et plage pour tous, voilà ce que pourrait être la devise de George, Andy et Xavier le plagiste. Par ce signe, ils vaincront tout ceux qui voudraient imposer la grisaille, la mauvaise humeur et la pâleur à vous qui nous écoutez !

Mais quel est le programme me direz vous ? Et bien pour cet épisode n°45, vous retrouverez de la musique, des chanteurs vivants, des chanteurs morts, un titre des Beach Boys, un petit tour au Brésil et en Colombie,… Vous retrouverez bien sûr l’instant « interactivité » avec la séquence « dédicasse » de Xavier le plagiste et la pépite tropicale de Jean-Kevin. Un véritable œuf de Pâques musical.

Vous êtes prêt ? Alors mettez vous à poil chez vous, seul ou entre amis, poussez les meubles et montez le son, on s’occupe du reste !

La Playlist

Red Hot Chili Peppers – Cabron (Une petite pépite du groupe qui date de 2002)

Video Void – Stumbled through time (Moustache remix, et ça envoie )

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Mort Schuman – Brooklyn by the sea (La tropicalité du titre est discutable mais quelle orchestration !)

The Beach Boys – Don’t worry baby (Est-il encore nécessaire de rappeler que c’est le meilleur groupe du monde ?)

La « dédicasse » des auditeurs par Xavier le plagiste : OutKast – B.O.B (Une véritable bombe musicale signée par un des plus grands duos Hip Hop de l’histoire du Hip Hop)

Los Flippers – Danza go-go (Le rock de Bogotá des années 70 était très psychédélique)

Jex Opolis – First Stomp (Une petite nouveauté qui fait du bien avant l’été).

Kleiton & Kledir – Fonte Da Saudade (Les Félix Gray et Didier Barbelivien du Brésil selon George et Xavier, mais ont ils raison ?)

Galt MacDermot – Let the sunshine in (Ce titre est une auto-cover, car ce bon vieux Galt était en charge de la musique sur la comédie musicale « Hair »).

Et n’oubliez pas ce que disait Frédéric Dard :