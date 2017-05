TFOA de retour du Printemps de Bourges 2017

Tout Foutre On Air est rentré du Printemps de Bourges 2017 les bras chargés de cadeaux avec des interviews et captations de concert exclusives. Pour cette première émission dédiée à cet événement majeur qui ouvre chaque année la saison des festivals français on vous a concocté un mélange de rock, de chanson, d’electro, de pop, d’artistes découvertes et de grands noms de la scène française, ce mélange si cher à TFOA! Demandez le programme.

Printemps de Bourges 2017, lumineux!



Cette 41ème édition du Printemps de Bourges a eu lieu du 18 au 23 avril 2017 et fut pleinement réussie. Ne serait-ce qu’en termes d’affluence, qui a battu un record, mais aussi par ce pari réussi de mélangé un très grand nombre d’artistes en développement et de pointures. On retiendra parmi les nouveautés et faits marquants de l’année : les deux soirées consacrées à la scène hip hop dans un nouveau lieu du festival destiné à durer « la halle au blé« , la création « Mes hommes » en hommage aux vingt ans de la disparition de Barbara, la confiance de Camille qui réserve depuis des années la première de ses tournées à Bourges (et qui est un génie), le formidable concert de Parcels au 22 d’Auron, une sélection de grande qualités des Inouïs du Printemps de Bourges . Cette année ont été récompensés Eddy de Pretto, Ash Kidd et Lysistrata par le jury présidé par l’excellent Matt Bastard . On passera sur l’organisation huilée, les milliers de sourires et la toute petite demi-douzaine de verres de Sancerre qui ne gâchent rien. La transition assurée par l’équipe de Boris Vedel ayant succédé au grand Daniel Colling est déjà une pleine réussite.

TFOA au PDB2017: le programme!

Pour ce premier retour sur le PDB2017 on vous propose:

On a plein d’autres belles surprises débusquées Printemps de Bourges à vous distiller au cours de la saison… stay tuned!

