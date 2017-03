Sandwich Triangle – Milan // 25.03.2017

Ce samedi 25 mars le Sandwich Triangle reçoit le duo Milan. Les deux parisiens viennent de sortir leur premier album « Signaux » sur le label défricheur et franc-tireur Fin De Siècle. 11 titres emprunts de fureur post-punk bien burné « The Call » « »Troisième Signal », où les mots de Corentin traversent toujours une poésie urbaine rappelant les longues heures de marches à travers la banlieue « La part de l’absent », offrant un regard onirique et désespéré sur notre morne époque. Les mots sont justes et donnent envie de sauter dans le vide sans élastique et avec un certains plaisir car la chandelle n’en vaut plus le jeux. On se met à rêver qu’au final la rupture n’est plus très loin. Sebastien, derrière les samples et la batterie, tient toujours un rythme à la croisé des styles, rock éclairé, stepper anglais aux amphétamines, rythmes breakés… C’est tendu, on danse, on saute et on transpire. Nous avions déjà plus scotché sur leurs deux premiers singles « Versions » et « Dunkers », sortis aussi sur Fin De Siècle, le duo frappe fort avec l’album « Signaux ». Quelques incartades jamaïcaines à la sauce Milan « Mankind », car les deux sont des aficionados de la rébellion Trenchtown-London. Comme tout bon groupe abrasif qui se respecte Milan est aussi à découvrir en live, ou les deux comparses se déchainent comme de beaux diables. Prenez notes, ces deux là sont à suivre.