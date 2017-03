Safe Travel #06 – Upfull Posse // 07.03.17

Cette fois-ci c’est collectif parisien Upfull Posse que ne recevions dans Safe Travel.

B-No, Selecta Theo & Papa Jack (du High Bass Sound System) sont venus nous présenter le crew composé de producteur, chanteurs, djs et sélecteurs ainsi que faire la promotion de leur prochaine soirée Mic Attack qui aura lieu ce Vendredi 31 Mars au Hangar Ivry.

Une soirée en deux parties avec d’abord un concert Hip Hop avec Kacem Wapalek & DJ Blaize, suivie d’une soirée Sound System où vous retrouverez le chanteur anglais YT qui sera accompagné du Upfull Posse aux platines.

C’était l’occasion aussi de découvrir quelques productions de B-No ainsi qu’une wicked Dubplate du regretté Trevor Jr.

Mic Attack #6 w/ Kacem Wapalek & DJ Blaize, YT & Upfull Posse

En première partie d’émission vous retrouverez une sélection de classiques, nouveautés ainsi que pas mal de promo Reggae et Dub et en dernière partie, quelques nouveautés vinyles Dubstep, les rubriques »Le track qui claque » et « Le track qui gratte » ainsi qu’un agenda des soirées de ce mois de Mars.

Sélection musicale (Artiste : Titre du Morceau // Label) :

Desmond Dekker : 007 (Shanty Town) // Beverly’s Records U Roy : My Ethiopian Queen // med Tone Records Jah Walton (aka Joseph Cotton) : Top Ranking // Belleville Hill Courtney John : Yes We Are // forthcoming FiWi Music Jamaica (album « Eco System ») Mista Savona feat Solis & Randy Valentine : Carnival // forthcoming Evidence Music (album « Havana Meets Kingston ») Nattali Rize feat Julian Marley : Natty Rides Again // forthcoming Back records (album « Rebel Frequency ») Crazy Hertz feat Sis Jane Warriah : Material Thing // Steppas Records Bukkha : Lion’s Rights (Violinbwoy Remix) // forthcoming Archetype Records Natural High Dubs feat Shanti D : Dub Invaders Strike Again // Jarring Effects Iron Dubs feat Tenor Youthman : Bun It // forthcoming Iron Dubs (album « Sound Addict ») King Kong : Sweet Rub A dub (B-No Recut) // DUB Trevor Jr : Here I Come Again (Upfull Dubplate) // DUBPLATE Mungo’s Hi Fi feat YT : Boomsound // Scotch Bonnet (album « No Wat Down Ting ») JohnnyGo Figure : Life Inna Brooklyn // forthcoming Bent Backs Records Zygos : Shivering // Rarefied Causa : Monotone // Circle Vision (EP »Various Visions 01″) Ill_K : Distortion Dub // Foundation Audio Skeptical & Alix Perez : Without A Trace // Exit Records (EP « Without A Trace ») Peu & Kowton : End Point (Sam Binga Remix) // SBSLS

(de gauche à droite) DJ Bluntsman, Papa Jack, B-No, Selecta Theo, JihEjj, Taiwan MC & DJ Pohy

Merci au studio aka Taiwan MC & JihEjj et encore un grand merci à notre réalisateur : PH !





