Safe Travel #04 – Le French Work // 03.01.17

Safe Travel vous souhaite une belle année 2017 pleine de musique et de bonnes vibrations !

Émission du Mardi 03 Janvier 2017 avec une sélection musicale allant du Reggae au Dub et du Footwork au Dubstep avec bien sûr un mélange de classiques, nouveautés et sorties à venir prochainement.

Nos invités du soir étaient messieurs Bigseuf & Skwig du collectif français Le French Work (Soundcloud – Facebook). Nous avons parlé du Footwork, musique électronique rapide (160 bpm) originaire de Chicago, dérivée de la Ghetto House, du Juke et du Hip Hop et qui servait au départ de support à la danse du même nom lors de battle organisées dans les clubs underground de Chicago. Le French Work a sorti une deuxième compilation regroupant les artistes francophones de la scène Footwork et Juke européenne dont nous avons diffusé quelques extraits.

Compilations que vous pouvez télécharger ici !

Retrouvez aussi les deux rubriques « Le Track Qui Claque » et « Le Track Qui Gratte » de Georges Kiosk, boss du label Kiosk Records et vendeur chez Toolbox Records (fournisseur officiel de bonnes galettes vinyles pour Safe Travel au 30 rue St Ambroise Paris XIe, Site Internet – Facebook).

Sélection musicale (Artiste : Titre du Morceau // Label) :

Alton Ellis : If I Could Rule This World // Treasure Isle Eric « Monty » Morris : Sampson // Treasure Isle Judy Mowatt : Black Woman // Ashandan Peter Tosh : Stepping Razor // Intel Diplo Michael Prophet : Been Talking // Juno & Volcano Lyrical Benjie : Gone This Ya Style (Rub A Dub Style) // forthcoming Strictly Dub Records (Février 2017) Egoless feat Daba Makourejah : Yërmënde // ZamZam Sounds Augustus Pablo : Revolution Dub // Message (album Africa Must Be Free By…1983 Dub) Coki : Messenger // Hatched Kuriooki & T-Jah meet Hairl feat System D : Rub A Social Dub // BassComeSaveMe (compilation Solidarity Dubs) Stepart : Gangsta Riot // forthcoming Stand High records (album Playground dans les bacs le 27 Janvier 2017) Mr Grig : PPDA // Le French Work (compilation Le French Work Vol.2) BNDT72 : Y’all Haterz // Le French Work (compilation Le French Work Vol.2) Bigseuf : Paris // Le French Work (compilation Le French Work Vol.2) Karma : Terrorist // Innamind Recordings DJ Madd : Jungle Dippa // 1Drop Headland : Midnight Drive // Unity Through Sound Argo : Glowz // Artikal Music UK Gantz : Love & Acid // Hotline Recordings Subtle Mind : Cacique // Gourmet Beats Sa Bat’ Machine feat Tam Ly : When The Wind Blows // Star Wax

Podcast en libre téléchargement : ici !

(de gauche à droite) DJ Pohy, Bigseuf, Skwig, Georges Kiosk, DJ Bluntsman