La Relève : Premier blog // 23.02.2017

Ce que vous lisez est un article sur un CMS fort connu, WordPress, qui est le premier utilisé au monde et qui est LA star du blogging .. avec un peu Medium aujourd’hui, mais quand même…. Et là, vous vous dites mais on avait pas dit que les blogs étaient morts depuis 2014 ? Et bien non , le cadavre bouge encore et les walking dead du contenu web vont vous manger tout cru

Let us introduce you to :

Irénée Régnault du blog Mais où va le web ? , sous-titré « panser le numérique », qui pour vivre heureux préfère vivre caché ( donc pas de photo )

Et le célèbre Nicolas Vanbremeersch, bloggeur sous le pseudo de Versac et patron du lieu numérique et entreprise de conseil Spintank

Avec eux, nous parlerons blogging, évolution du web, politique, critique, bref comme dans un blog, nous parlerons de ce que l’on veut. On parlera du livre de Katherine Hayles