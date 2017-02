Récréation Sonore – Retour au Népal+BJ Monstres #2 // 12.02.17

Ce dimanche dans Récréation Sonore, nous (re)partons au Népal et nous écoutons le deuxième épisode de Beaux Jeunes Monstres.

A bientôt deux ans des séismes qui ont frappé le Népal en 2015, Récréation Sonore vous propose de réécouter « Népal, avant », déambulation en sons dans les rues tortueuses de Katmandou, Patan et Bhaktapur, autour du stuppa de Boddnath et dans les transes de l’ashram « Osho Tapoban ».

Népal, pays de son(s)

Un séjour d’un mois, de Katmandou à Pokhara, avec un passage en montagne, sur la petite Poon Hill… voila de quoi enregistrer de belles séquences, dans un pays plein de couleurs mais aussi de sons. Vendeurs de rue, rumeur de la foule et de la circulation ; rouleaux de prière, musiques et litanies. Bols chantants, bien entendu, les grands graves et les petits stridents. Cloches, klaxons, prières, celles en particulier du centre de méditation de Tapoban, du côté de Katmandou, où les disciples népalais du gourou indien Osho ont installé leur communauté. Entre méditation par les hurlements, hyperventilation et chansons, il y a vraiment moyen de voyager derrière son poste de radio…

Hommage nostalgique

Le Népal, pays pacifique à la nature vertigineuse et aux villes merveilleuses, a été touché très durement par une série de séismes survenus au printemps 2015. Initialement diffusé dans Récréation Sonore en juin 2015, « Népal Avant » est un « carnet de voyage-hommage-nostalgique »…

Beaux Jeunes Monstres, de retour sur Radio Campus paris !

Cette semaine, deuxième épisode de la série du Collectif Wow. De retour de Brest et du festival Longueurs d’Ondes, Florent Barat et Sébastien Schmitz ont rapporté le Prix SACD de la fiction d’humour pour cette série qui décoiffe. Jusqu’au 5 mars dans Récréation Sonore.

Et on repart en Ferrari

Disparu en 2005, le compositeur Luc Ferrari fut un des plus importants expérimentateurs sonores français. Nous vous proposons ce soir d’écouter Hétérozygote, pièce pour magnétophones conçue entre 1963 et 1964.

Cette émission a été réalisée par François Bordonneau.