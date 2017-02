Place Publique #5 – La Culture // 17.02.17

L’heure approche à grands pas… Dans deux mois, le Français sont appelés aux urnes. Bien que les campagnes soient semées d’embûches et de révélations encombrantes, on y voit toujours pas plus clairs dans les programmes. Afin de se poser les bonnes questions et celles qui fâchent, Place Publique continue son petit tour d’horizon et s’intéresse ce mois-ci à la Culture.



La culture, angle mort des campagnes présidentielles ? Qui doit s’occuper de la culture ? La culture combien ça coûte et à qui ça bénéficie ? Quel est le bilan du dernier gouvernement ? Quelle politique culturelle pour l’avenir ?

Pour en parler :

Jean-Marc Adolphe, fondateur et ex-rédacteur en chef de la revue Mouvement, essayiste et auteur de Nuit Debout et culture assoupie

Francine Lajournade-Bosc, directrice de la maison d’ingénierie culturelle Didascalia.

Mié Coquempot, danseuse-chorégraphe, fondatrice de la compagnie K622