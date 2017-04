La Petite Bouffe #25 – Le crumble de Maxime // 29.03.17

Cette semaine, la Petite Bouffe s’invite dans une cuisine petite et peu équipée, celle de Maxime, un mec gourmand qui déteste cuisiner.

Pas d’excuses, quand on aime manger, qu’on a pas de place, pas les moyens pour acheter des pâtisseries tous les jours et surtout pas de four : on se débrouille. Avis à tous ceux qui se sentent concernés : il existe des astuces pour cuisiner rapidement des gâteaux SANS FOUR !

Maxime, son homonyme et ami fidèle en profite pour montrer à son homonyme et ami fidèle Maxime qu’il existe une recette rapide et sans four du crumble aux pommes et aux fruits rouges à la poêle.

Dans cette histoire il y a deux Maxime : Maxime, celui qui n’aime pas cuisiner et qui n’a pas de four (le commis) et celui qui prétend aimer ça, mais qui fait tout faire par son commis (le chef).

Bref, pour 3 pots de confiture de crumble (ou 4 ramequins si vous êtes équipés), il vous faudra :

un verre de fruits rouges surgelés – deux pommes – 150g de farine – 100g de beurre salé – 180g de sucre – 2 pincées de cannelle – 2 cuillères de muesli