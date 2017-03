La Petite Bouffe #24 – Le tajine de Bachira // 15.03.17

Le CIP20 c’est son bébé. Bachira a rejoint l’aventure des Citoyennes Interculturelles de Paris 20ème en 2003, alors que le collectif organisait des sorties pour les habitantes de Belleville et du soutien scolaire pour leurs enfants. Ce collectif exclusivement féminin a aujourd’hui réalisé son rêve : ouvrir un restaurant. Bachira y est cuisinière, et comme la plupart des autres employées, c’est la première fois qu’elle occupe un travail salarié en France. Un travail qu’elle s’est créé, qu’elle a choisi, un accomplissement après avoir passé des années à s’occuper de ses enfants à plein-temps.

Ouvert du mercredi au vendredi, le CIP20, situé au 41 rue de Tourtille, propose midi et soir un menu entrée-plat-dessert pour la modique somme de 11 euros. Des spécialités du monde entier qui reflètent l’interculturalité du quartier Belleville. Ce midi-là entre la harira et la crème brulée, on pouvait déguster le tajine aux olives et au citron confit de Bachira, accompagné de ses pommes de terres vapeur.

Pour le faire à la maison pour 6 personnes environ, voilà ce qu’il vous faut :

1kg d’agneau en gigot – 1kg d’oignons jaunes – 2 ou 3 gousses d’ail – 500 grammes d’olives vertes dénoyautées – 6 tranches de citron confit – gingembre frais ou moulu – curcuma – ras el-hanout – sel – poivre – huile d’olive – 1kg de pommes de terre