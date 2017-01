La Petite Bouffe #20 – Le far breton de Fanny // 18.01.17

Un épisode anniversaire pour finir le mois de janvier : c’est la 20ème Petite Bouffe (déjà !) et elle a été réalisée pour les 11 ans du Moulin à Café !

Ce café associatif implanté dans le 14ème arrondissement compte plus de 1500 adhérents et une équipe de cinq salariés. Parmi eux : Fanny, chef cuisinière, aux fourneaux tous les jours pour élaborer des plats sains, pas chers et originaux, avec son commis et les bénévoles-adhérents. Fanny est d’abord tombée dans la marmite de l’associatif avant de faire de la restauration. Le Moulin c’est donc la maison idéale, où elle peut mêler ses valeurs avec sa passion.

Au Moulin à Café, le far breton est un classique. Fanny, comme plusieurs de ses collègues, est d’origine bretonne, dans un quartier d’immigrés bretons. Fanny le cuisine avec de la farine de sarrasin… une recette qu’elle a trouvé dans sa nouvelle bible : Vive le blé noir ! d’Eric Jubin.

Pour 6 personnes, il vous faut :

5 œufs – 125 g de sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 3/4 de litre de lait – 220g de farine de sarrasin – une quinzaine de pruneaux – 75g de beurre salé