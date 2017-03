OVVCDN # 33 / Bonne flûte, bon bec ! / 14.03.17

Discussion sur la flûte, sans faire du pipeau, sans se clouer le bec ou finir le bec dans l’eau.

On est allés chercher des Noises à Joseph Grau, professeur de flûte à bec et d’improvisation collective au CRR 93 – Aubervilliers La Courneuve, mais aussi membre des réseaux Futurs Composés (réseau national pour la création musicale), ERTA (European Recorder Teachers Association), entre autres.

Nous avons flûté transmission, improvisation, enseignement (dans les écoles), mais aussi facture instrumentale (mais on a du laisser ça en off, alors, zut, il faudra vous déplacer, aux prochaines Rencontres internationales des musiques anciennes, au Salon de Vanves, pour les différents essais de flûtiaux, et la rencontre avec les meilleurs flûtiers), réseaux (avez-vous déjà vu le groupe facebook, « les flûtistes à bec enthousiastes » ? On a trouvé que celui des « Flûtes à bec« ), et on s’est énervés contre l’appellation « conservatoire » (peut-être qu’on y reviendra).

Bref. La flûte à bec a beaucoup de choses à dire… Les Noises vous invitent à y écouter de plus près !

La recommandation musicale de Joseph Grau, The Royal Wind Music Ensemble :

Essayer la flûte à bec :

À l’Académie internationale de Musique de Dinant, en aôut : http://internationalmusicacademy.com/

En entendre plus :

Sur France Culture, Jospeh Grau invite Walter Thompson, inventeur du Soundpainting :

https://www.franceculture.fr/emissions/jusqua-la-lune-et-retour-12-13/quelques-eleves-et-walter-thompson-inventeur-du

Sur France Musique, Jospeh Grau représente les Chemins de l’Impro :

https://www.francemusique.fr/emissions/l-improviste/les-chemins-de-l-impro-improvisaciones-policromaticas-21705

Une chouette chronique de l’Instrumentarium de l’Insolite !

Réalisation : Marie Bouchier