OVDS : On veut « s’ambyeancer » en Clitorie // 17.01.17

Mardi 17 janvier, pour la première émission de cette nouvelle année 2017, OVDS vous propose un solide voyage sensoriel à travers le plaisir féminin et la musique électronique.

En première partie d’émission, on explorera les contrées encore trop méconnues de la Clitorie, en compagnie de la journaliste Clarence Edgard-Rosa, rédactrice en chef adjointe du dernier hors-série de Causette, et fondatrice du blog Poulet rotique. Sorti juste avec Noël, ce hors-série du magazine « plus féminin du cerveau que du capiton » consacre sa centaine de pages au clitoris, seul organe du corps humain uniquement dédié au plaisir. Parce que ce numéro nous a semblé aussi jouissif que nécessaire, on a souhaité nous aussi rendre justice à l’anatomie féminine.

Après s’être mis(es) en jambes pour le plaisir, on accueillera le duo de musique électronique Ambeyance, qui nous régalera d’un live coloré dans le studio et nous propulsera tout droit dans l’hyperespace !

Décollage pour le 7ème ciel prévu demain, 20 h, sur le 93.9 FM !