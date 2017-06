On veut un ultime voyage sensoriel // 06.06.17

Après 5 ans d’existence sur les ondes de Radio Campus Paris, On veut du Solide s’apprête à baisser les rideaux.

Pour cette dernière émission, non sans émotion, on vous propose un ultime voyage sensoriel à travers la photographie et la musique live.

En première partie, on recevra le collectif de photographie Oeil Numéro 21, qui organise sa première exposition « MIXED » à partir du jeudi 15 juin au Collectif 23, puis à l’Impasse. 5 artistes photographes émergents y seront exposés : Mathilde BOISSON – Laure BURELLIER – Mike CORNELUS – Quentin FALLEVOZ & Jean-Baptiste ROYER.

« À l’heure où l’image envahit notre quotidien, il est du devoir de quelques uns de trouver celles qui pourront vous apporter des sensations visuelles fraîches et intenses, telle une nouvelle rencontre. Oeil Numéro 21 est une plateforme de diffusion de la scène photographique contemporaine. Nous sélectionnons des photographes émergents afin de rendre leurs travaux visibles et de promouvoir leur talent artistique. Les expositions permettent un accès au marché de l’art grâce aux partenaires sélectionnés avec minutie. À l’occasion de cette première Édition, les tirages numérotés et signés seront mis en vente #phototentation. »

En deuxième partie d’émission, on recevra le groupe Ko Shin Moon, signé chez le Label Akuphone, qui nous fera l’honneur d’un live dans le studio. Au programme, un voyage mélodique délicieusement exotique à travers les sonorités des quatre coins du monde.

« Mêlant compositions instrumentales et digitales, sonorités électroniques contemporaines, musiques traditionnelles et samples issus d’enregistrements de terrain, Ko Shin Moon brouille les frontières. »

A CE SOIR 20H SUR LES ONDES DE RADIO CAMPUS PARIS POUR LA DERNIERE D’OVDS !!!