Migrants : un accueil en souffrance

L’ émission mensuelle de Radio Parleur c’est ce Mardi sur RCP 93.9 !

De 20h à 21h on vous parle des migrants, des réfugiés de ceux qui ont tout quitté, leurs pays en guerre, la misère, pour ne trouver qu’un accueil bien frileux une fois arrivés en Europe.

Alors ce mardi avec nos invités Héloise Mary du Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants et Philippe Caro conseiller municipal communiste de Saint-Denis.

Nous serons à Paris où dans les rues, le froid est dur c’est dernier mois, la vie dangereuse comme toujours… Depuis plusieurs semaines, des dizaines de personnes attendent devant le centre humanitaire de La Chapelle. La « bulle » comme on la surnomme devant laquelle les files d’attentes interminables laissent près de 150 personnes sur le carreau chaque soir. Une situation à laquelle s’ajoute une présence policière importante et parfois harcelante.

Nous irons aussi à Saint-Denis, avenue du président Wilson au dessus de l’autoroute A1 qui part vers Lille. Ici, comme dans d’autres communes du 93, des migrants ce sont installés dans la rue. Ils ont été délogés, la mairie a installé des grilles pour empêcher leur retour. On fera le point sur ce cas symbolique de tant d’autres dans l’hexagone.

Toujours au coeur des luttes , nos reporters vous feront vivre le quotidien des bénévoles mobilisés pour soutenir les migrants dans le 19 arrondissement de la capitale, les prochaines mobilisations à suivre seront dans la météo des luttes et Julien Muchielli membre de notre partenaire Epris de Justice nous amènera au tribunal comme chaque mois.

Voila vous savez quoi faire, allumez le poste ce Mardi 7 Février à 20h pour le meilleur de Radio Parleur sur Radio Campus Paris 93.9

Photo : Flickr / Jeanne Menjoulet et Cie

