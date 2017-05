La Matinale – Retour aux métiers manuels et Brunch Electronik

Pourquoi s’embêter à faire de longues études, si c’est pour obtenir en bout de course un job à la con. Cela fait partie des questions que soulève le livre de notre invité, Jean-Laurent Cassely. Dans “La révolte des premiers de la classe » le journaliste enquête sur le rapport de la nouvelle génération de jeunes diplômés qui décide de tout plaquer pour des métiers manuels. Quête de sens, ennui, manque de réalité, qu’est-ce qui pousse ces jeunes à quitter leur situation confortable pour laquelle ils ont étudié tant d’années ?

Pour Jean-Laurent Cassely, le statut de cadre s’est banalisé, les professions intellectuelles se sont précarisées et beaucoup de cursus universitaires ne sont en adéquation avec le monde professionnel.

Cela concerne de plus en plus de gens, ce n’est plus juste cette marge d’intellos bohèmes qui a toujours existé à Paris. Cela concerne beaucoup de jeunes diplômés.





En seconde partie, on reçoit Simon Bierlaire, le co-directeur artistique des Brunch Electronik ! Ces brunchs dominicaux, inspirés des versions espagnoles et portugaises, voient enfin le jour à Paris, au Parc Floral, dans le bois de Vincennes. Trois dimanches (21, 28 mai et le 4 juin), une quinzaine de mix (avec entre autres Pachanga Boys, Mind Against ou encore Joy Orbison), à boire, à manger, un petit marché et des activités pour les enfants : le festival se veut « family friendly ». Ça vous dit ? Radio Campus Paris vous offre des places. Envoyez un mail à concours@radiocampusparis.org !

On est pas un festival, on est pas un club, on est un rendez-vous familial (…) L’idée c’est que les enfants soient occupés et que les parents soient heureux !



Au programme également, la chronique actus étudiantes de Clémence qui nous parle du PIEED, de l’Invisible du visible et de la LUDI !

