La Matinale – « Marine est au courant de tout » et Allons enfants

Selon les derniers sondages 23,5 % des électeurs s’apprêteraient à voter pour le Front National au premier tour de l’élection présidentielle dans 10 jours. Marine Le Pen, leur promet une France apaisée… et remise en ordre. Dédiabolisé et hors-système le FN, vraiment ? Mathias Destal et Marine Turchi, journalistes à Marianne et Médiapart, suivent le Front National depuis des années. Dans leur livre « Marine est au courant de tout », le Front National, sa présidente et on entourage sont au cœur de plusieurs affaires d’argent très embarrassantes.

En seconde partie de cette Matinale politique, on reçoit Lou Welgryn présidente et Sophie Caillaud membre d’Allons Enfants, un parti politique organisé et géré par des étudiants et jeunes actifs de 18 à 25 ans. « Une start-up politique » qui veut bousculer les partis traditionnels, un parti trans-partisan compte bien présenter plusieurs candidats aux élections législatives.

Au programme également : Stéphane Lopez, directeur adjoint de Solidarité Sida nous présente la programmation du Printemps Solidaires ce dimanche sur les Champs-Elysées ! Anna quant à elle nous emmène à Nogent-sur-Seine pour visiter le tout nouveau musée Camille Claudel.

Présentation : Julien Abou / Co-interviews : Tessa Robinson et Dania Kaddur / Chronique : Anna Péan / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard