La Matinale – Liberté d’expression sur youtube et Presse Citron

Mister JDay, Danycaligula et même Jean – Luc Mélenchon, le monde de Youtube s’insurge de plus en plus contre les limitations que lui impose la plateforme, notamment contre le Content ID, ce robot chargé de faire respecter la propriété intellectuelle, mais qui peut également menacer de supprimer une chaîne ou ses revenus. Lionel Maurel de La Quadrature du net nous parle de la liberté d’expression sur Youtube, des nouvelles législations et de l’avenir de Youtube .

« Youtube n’est pas un monde égalitaire. Il y a une lutte des classes d’utilisateurs sur Youtube »

En deuxième partie d’émission, nous recevons l’équipe de Presse Citron, composée de Marine Dion, de Marion Renerre. Elles sont accompagnées du dessinateur Mykaïa. Le concours récompense à la fois les dessinateurs professionnels de presse et des étudiants, les uns choisis par les autres. Un concours créé pour inciter les étudiants à lire la presse et pour donner de la visibilité aux dessinateurs. Ils nous livrent leur vision du dessin de presse, et nous font même un dessin en direct !

« Un dessin de presse, c’est un dessin au service d’une idée »

Enfin Maureen nous fait sa chronique télé sur le génie sexiste des Princes de l’amour.

Présentation : Dania Kaddur / Co-interview : Eloïse Bussy et Anna Péan / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Chronique : Maureen Lepers / Web : Eloïse Bussy / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.