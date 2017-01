La Matinale – L’Encyclopédie critique du genre et StreetVox

Au programme de La Matinale de 19h ce mercredi soir, le genre. Et oui rien que ça, pas de détails, ce soir on va parler du genre dans tout ce qu’il a de complexe, du corps, du sexe, mais surtout de l’Etat des recherches sur le sujet, avec Juliette Rennes, coordinatrice de l’énorme ouvrage “Encyclopédie critique du genre”, en collaboration avec près de 80 chercheuses et chercheurs, pour un total de 66 entrées. Un ouvrage référence qui permet également de lire et relire quelques faits d’actualité.

C’est un des axes adoptés dans l’Encyclopédie: Ne pas penser seulement du côté de la situation des dominés mais aussi de rendre perceptible la situation des dominants

Réinventer la façon de faire de l’information, c’est un peu devenu un enjeu régulier pour les médias. En 2009, c’était Street Press. En 2017, Street Press lance sa nouvelle plateforme Street Vox, et pour parler avec nous de ce que Street Vox va amener à la façon dont on fait de l’information en 2017, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Alice Maruani et Sarah Lefèvre, journalistes à Street Vox, pour parler de leur interview de Benoît Hamon, mais aussi des ambitions de Street Vox.

Le but de StreetVox c’est de tendre le micro à des personnalités qu’on ne voit pas parce que les principales chaînes de télévision et de radio les rendent invisibles





Enfin Pitoum et François sont au rendez-vous, le premier vous parlera de François Fillon, et le second déclare son amour cynique à Roman Polanski.

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interview : Loïc Gazar et Eloïse Bussy / Réalisation : Tiffany Battistel / Chronique : Pitoum et François Pieretti / Web : / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.