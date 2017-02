La Matinale – L’éducation aux médias et Atypic

« Fake news ». Ce terme ne vous dit peut-être rien, et pourtant, vous y êtes probablement confrontés chaque jour sans le savoir.

Reprenant les codes et la présentation des médias traditionnels, de nombreux sites diffusent des informations volontairement trompeuses. De la désinformation qui parfois, bénéficie d’une meilleure visibilité que l’information vérifiée et analysée.

Pour lutter contre ces fausses rumeurs qui circulent sur nos smartphones, nos télévisions et internet, Le Monde part à la rencontre des adolescents, plus particulièrement vulnérables aux flots de fausses actualités, afin de leur apprendre à mieux lire l’information.

Ce soir, nous recevons ce soir Divina Fraud-Meigs, ex-directrice de CLEMI, Centre pour l’éducation aux médias et à l’information et présidente de l’association Savoir-Devenir, ainsi qu’Alexandre Pouchard, journaliste du Monde et volontaire du projet.

Facebook et Google doivent être considérés comme de véritables médias.

En deuxième partie d’émission, Natacha Gan partage avec nous sa passion de la photographie. Fondatrice de la start-up Atypic’, la jeune femme a mis de côté ses études de commerce pour organiser des balades insolites, aux côtés d’un photographe professionnel.

Le but, faire découvrir un Paris différent, loin des clichés touristiques, tout en profitant des conseils d’un guide-photographe issu des plus grandes écoles de photographie. Grâce à sa start-up, Natacha Gan espère ouvrir les ballades photographiques à tout le monde, et pousse les personnes de tout âge et de tout niveau à se sensibiliser aux paysages de Paris.

Ce n’est pas un « cours photo ». L’idée, c’est d’apprendre à décrypter le monde qui nous entoure différemment.

Côté chronique, Martin Bodrero, membre de notre site partenaire Radio Parleur, revient sur l’affaire Théo et plus particulièrement le rassemblement contre les violences policières. Il s’est tenu ce samedi devant le tribunal de grande instance à Bobigny, a rassemblé plusieurs milliers de personnes et a été le théâtre de nombreux débordements.

Enfin Pitoum nous offre une chronique comme lui seul sait le faire et parle « réalité ».

