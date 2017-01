La Matinale – Comment la France a tué ses villes et Artestan

Olivier Razemon, journaliste et spécialiste des transports, en parcourant les villes de France. Un constat qu’il partage dans son livre Des vitrines vides, des stores baissés et des pancartes « à vendre »… C’est ce qu’a observé, journaliste et spécialiste des transports, en parcourant les villes de France. Un constat qu’il partage dans son livre Comment la France a tué ses villes , publié en octobre 2016 aux éditions Rue de l’échiquier. L’auteur revient dans La Matinale sur les symptômes et les causes de ce qu’on peut nommer une crise urbaine. Depuis cinquante ans, les villes ont pratiqué l’étalement urbain en créant des zones commerciales excentrées, provoquant une désertification des centres-villes et poussant les citoyens à se déplacer exclusivement en voiture. Une réalité difficilement envisageable pour les habitants d’Ile-de-France mais qui concerne beaucoup de petites et moyennes villes françaises.

« On est en train de créer des villes artificielles uniquement axées sur le commerce et de tuer les villes existantes, qui sont, elles, axées sur la vie.«

En deuxième partie d’émission, nous recevons Christophe Cadiou et Mohammad Imanifuladi, respectivement trésorier et président/fondateur d’Artestan. Cette toute nouvelle association s’est donné pour objectif d’offrir un espace aux réfugiés qui exerçaient une activité artistique dans leurs pays d’origine et qui souhaiteraient la poursuivre ici. Théâtre, peinture, photo.. Artestan s’intéressera à toutes formes d’arts, en sollicitant les associations existantes pour qu’elles parlent du projet à leurs usagers.

« Personne n’envisagerait la Provence sans les peintures d’artistes internationaux comme Van Gogh. Nous voulons trouver les Van Gogh, dans toutes les disciplines, qui poseront leur regard créatif sur notre pays.«

Côté chroniques, Clémence fait le tour de l’actualité étudiante et Christelle pousse un coup de gueule contre la dernière campagne de pub du site de rencontre AdopteUnMec.

