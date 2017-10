La Matinale de 19h – Contrats aidés & Collectif La Horde // 04.10

, Frédérique Pfrunder , la Secrétaire Générale du Les associations, c’est chouette et ça permet d’agir en étant bénévole. Mais c’est encore mieux quand elles ont les moyens d’agir… Depuis l’annonce par le gouvernement du gel des contrats aidés, les temps sont durs non seulement pour les associations, mais aussi les écoles et les mairies. La Matinale reçoit donc tout naturellement en première partie d’émission, la Secrétaire Générale du Mouvement Associatif , qui se fait le porte-parole du tissu associatif français. Soyez à l’écoute pour mieux comprendre ce que signifie le gel des contrats aidés, et comment appréhender ses conséquences, entre suppression d’emplois et baisse d’activité du milieu associatif.

Le problème de l’annonce du gel des contrats aidés, c’est le timing et le manque de concertation avec les acteurs, qui se retrouvent devant le fait accompli.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le collectif La Horde, et son évènement prévu lors de la Nuit Blanche à Paris, le 7 octobre prochain. Celui-ci se déroulera à la Halle Hébert, une friche désaffectée de la SNCF située Porte de la Chapelle. La performance donnée par le trio offrira diverses expériences visuelles, physiques ou encore symboliques. Arthur Harel, membre fondateur du collectif, est en plateau pour mieux vous présenter l’évènement qui aura lieu ce samedi, de 19h à 2h du matin. Dans la danse « post-internet », il y a cette force d’émancipation qui permet à des jeunes gens, qui n’auraient de prime abord pas rencontré la danse ou la culture, de réinvestir leur corps. Visuel du collectif La Horde.

Côté chroniques, Dounia nous parle de la série The Bold Type, et Léo nous explique tout sur les prix Nobel.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Gabrielle Bayer et Mahaut de Butler / Chroniques : Léo Tesseire et Dounia Mahieddine / Web : Gabrielle Bayer / Réalisation : Rémy Dussart / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard