La Matinale – CETA et Journées cinématographiques dyonisiennes

En première partie ce soir, on reçoit Amélie Canonne, présidente de l’AITEC (Association Internationale des Techniciens, Experts et Chercheurs) pour parler des enjeux du CETA. Ce « Comprehensive Economic and Trade Agreement » sera appliqué à partir du 1er avril. Un texte de plus de 2 000 pages dont beaucoup de citoyens européens ont entendu parler il y a seulement un an et demi, bien qu’il soit négocié depuis 2009. Amélie Canonne évoque notamment ce que le CETA impliquerait au plan de l’importation de denrées animales.

Et les citoyens dans tout ça ? Elle regrette le manque d’interpellation de la population dans le processus de mise en place du traité. Qu’il s’agisse de la Wallonie, de Bruxelles ou de Paris, l’administration fait résistance, en attendant le vote du traité par chaque Etat membre de l’Union. En outre, cet instrument pourrait aussi s’avérer être le moyen pour les multinationales américaines qui ont des filiales au Canada (la plupart en somme) de détourner l’abandon du TAFTA, déjà aux oubliettes, afin d’investir massivement les marchés européens.

Et puis une fois n’est pas coutume, on rigole un peu dans la Matinale. A l’occasion des 17ème Journées Cinématographiques Dyonisiennes HAHAHA, on reçoit des gens qui font des livres, projettent des films, critiquent des films, et participent à ce festival qui dure jusqu’à mardi 28 février. Quentin Mével, délégué ACRIF, et Fernando Ganzo, rédacteur en chef de So Film, deux des rédacteurs du livre La Nouvelle comédie du cinéma français sont accompagnés de Nicolas & Bruno, auteurs d’un « Flimvre » intitulé A la recherche de l’ultrasexe.

« C’est une question de forme plutôt que de fonds, si la blague sur un sujet sensible est construite avec intelligence et élégance ça passera toujours »





Côté chronique, Tessa nous dit à quels anciens jeux vidéos nous devrions absolument rejouer.

