La Matinale – Bilan du quinquennat de Hollande & Sportmania

Ce soir dans la Matinale, on revient sur le quinquennat de François Hollande avec Maxime Vaudano, journaliste au Monde et co-fondateur du site Lui Président. Avec deux amis et des membres de leur école de journalisme, ils ont passé au crible pendant 5 ans toutes les actions du président pour voir si ses promesses de campagnes étaient tenues. Du vrai au faux, en passant par le « flou » ou le « partiellement tenu », le site vise à dresser un tableau objectif des accomplissements de ce quinquennat en détaillant les sources utilisées pour vérifier chaque information.

Au plan de la santé et de l’Europe, le bilan est plutôt positif, un peu moins en ce qui concerne le logement. Les résultats sont assez mauvais en revanche dans le domaine de la finance alors même que c’était un des principaux thèmes de campagne de François Hollande.

Lui Président est devenu un livre en octobre 2016. Un bilan du quinquennat sera publié sur le site Lui Président dans les jours à venir et le projet va se poursuivre dans le cadre du mandat d’Emmanuel Macron.

« On gagnerait peut-être à être un peu moins dans l’émotion et à plus regarder ce qu’ils font concrètement. »

Et puis on parle sport et art tout en même temps, avec l’expo Sportmania qui se tient au Maif social club depuis le 21 avril et jusqu’au 13 juillet.

Un programme inédit d’expériences contemporaines participatives à la croisée des sports, des arts et de la culture. Au programme : ateliers sommeil, aérobic philosophique, bookfighting et bien d’autres. Le sport au sens large et dans tous ses états !

« Il y a d’un coté la performance artistique et de l’autre la performance sportive, on a utilisé un même vocable pour créer différents événements. »

Côté chroniques, Clémence vous donne les bons plans universitaires de la semaine et Quentin revient sur la campagne électorale en musique, avec Saef, Boris Vian ou encore les Fatals Picards.

