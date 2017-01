La Matinale – Astreintes et La nuit des idées

En première partie d’émission, nous recevons Anne Papas, auteure du livre Astreintes , qui vient nous parler du métier et parcours d’infirmière. Son livre fait état, avec beaucoup de pédagogie, du quotidien d’une profession dont les réalités complexes sont souvent méconnues. De la formation initiale aux différents aspects du métier, Anne Papas n’hésite pas à aborder les sujets les plus difficiles. A travers l’histoire d’un métier fondé entièrement sur la relation à l’autre, c’est un hommage « vu de l’intérieur » aux hommes et femmes infirmier.ère.s que propose ce récit.

Mathieu Potte-Bonneville nous rejoint en deuxième partie d’émission, pour présenter la deuxième édition de « La nuit des idées ». Celle-ci se déroulera le jeudi 26 janvier dans plus de 50 pays, et s’articule autour du thème « Un monde commun ». Elle permettra à des philosophes, chercheurs, artistes et écrivains d’échanger avec le public, mêlant enjeux contemporains et réflexions artistiques, scientifiques et philosophiques. A Paris, le Quai d’Orsay, le Centre Pompidou, l’Ecole normale supérieure ou encore la Maison de la Radio participeront à l’événement. Pour retrouver le programme, c’est ici

« Il y a une envie de comprendre, de connaître, de réfléchir qui circule, et dans des endroits où on ne s’y attend pas. »

Au-delà de ces deux sujets, Valentin nous parle dans sa chronique de l’extinction des dinosaures et Gabrielle de la journée du sport féminin.

