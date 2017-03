La Matinale – Agriculture urbaine & Intercultural Visual Form

Debout les morts, c’est parti pour la première Matinale de la semaine. Au programme : les 48h de l’agriculture urbaine et le festival Intercultural Visual Form de l’association Formatova en partenariat avec Radio Campus Paris.

——————————————————–

Alors que les ressources de la planète s’épuisent de plus en plus franchement, la question d’une véritable transition écologique se pose avec urgence. Faire face à cette nécessité impose néanmoins de repenser, radicalement, la façon dont nous mangeons et produisons de la nourriture, notamment en revalorisant des circuits courts locaux et en déplaçant l’agriculture dans les villes. Pour évaluer la portée de ces enjeux, nous recevons ce soir en première partie d’émission Antoine Devins, co-fondateur et directeur général de la SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée), Nina Prunier de l’association Pépins Production, et Antoine Lagneau, chargé de mission à l’observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité. À quelques jours des 48h de l’agriculture urbaine organisées par la SAUGE en partenariat avec les Grands Voisins – et qui auront lieu un peu partout à Paris les 19 et 20 mars – nous réfléchissons avec eux à notre rapport aux produits bruts et aux différentes techniques de jardinage dont l’agriculture urbaine peut bénéficier. Nous analysons également les défis logistiques et matériels que la production de fruits et de légumes en ville suppose de relever, ainsi que l’impact social et citoyens que ces potagers urbains peuvent avoir sur les quartiers qui les abritent.

« L’agriculture urbaine apporte un supplément d’âme à la nature en ville dans la mesure où elle la rend plus ludique. » (Antoine Lagneau)

En deuxième partie d’émission, plein phare sur la seconde édition du festival Intercultural Visual Form en partenariat avec Radio Campus Paris. Pour en parler, nous recevons Guillaume Kouao, le vice-président de l’association organisatrice, Formatova, Mégane Chalard, actrice, et Maxime Lauret, réalisateur. Conçu comme une rencontre artistique, ce festival s’inscrit dans la perspective d’échange interculturel défendu par l’association, et met cette année à l’honneur deux pays européens, la France et la Pologne, autour d’un thème commun : « Je ne suis pas d’ici ». Entre les 15 et 17 mars, le public pourra ainsi assister à des projections continues de courts-métrages originaux dans des lieux atypiques de Paris, comme la Colonie, les Beaux-Arts, la Maison des Initiatives Étudiantes, les universités Paris 3 ou Paris 13, mais aussi de Cracovie ou Gdansk. Le but ? Faire tomber les barrières institutionnelles qui encadrent la diffusion des arts vidéos et du court-métrage, et favoriser les échanges culturels et artistiques entre des artistes parfois peu connus et un public qui ne demande qu’à les rencontrer. Vous pouvez d’ailleurs soutenir le projet sur Ulule et pour le reste, les projections sont gratuites !

« C’est difficile pour tout artiste émergent de promouvoir son art, et c’est pour cette raison qu’on a monté ce projet. » (Guillaume Kouao)

Enfin côté chroniques, Christelle fait le point sur les actualités de la course à pied à Paris avec la Love Run, l’Eco Trail ou encore la Color Run et Erwan nous fait un best of des 100 premiers jours du potentiel mandat de Nicolas Dupont-Aignan … Que ce dernier a relaté dans un livre fictionnel qui vient de paraître.

Présentation: François Pieretti / Co-interviews : Anna Péan et Valentin Baudena / Chronique : Christelle Puga et Erwan Duchateau / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Web : Maureen Lepers / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.