Après avoir exploré la scène expérimentale de la capitale japonaise avec des trucs méga chelous, Mappemonde revient vers des terres plus pop et plus mainstream. Une playlist pop avec de la musique de films (Meiko Kaji, Joe Hisaishi), du rock (The 5678’s, Maximum The Hormone), du hip hop (Pablo Blasta) ou des petits génies de la J-Pop (Creephyp).