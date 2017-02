Reykjavik, capitale de l’Islande et des elfes, est pour toujours juché sur un caillou volcanique au milieu de l’Océan Atlantique. A peine 130 000 habitants dans la commune et 350 000 sur toute l’île, plus de la moitié des islandaises vivent dans la région de la capitale. Résultat : ils se font probablement un peu chier dans ces décors majestueux envahis par les backpackers et l’équipe de tournage de PNL. Ce qui donne une des scènes musicales les plus inventive et folle du monde entier.