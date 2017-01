Milan, capitale de la Lombardie, deuxième ville d’Italie mais première en terme d’aire urbaine, est connue pour sa dépravation, son luxe et le derby footballistique le plus important du monde. Cette émission ne va pas faire impasse sur le mauvais goût à grand renfort de crooner italien, d’émotions digitales et d’italo-disco. C’est beau comme un tableau du Caravage et vulgaire comme une soirée de Silvio Berlusconi. La vie quoi.