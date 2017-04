Mappemonde : Marseille // 03.04.17

Pour les élections présidentielles, Mappemonde passe un mois en France et on commence avec la deuxième ville de France. Loin des clichés footballistiques, Marseille vue de Paris, c’est la cité du soleil. Une terre d’accueil et de métissage. C’est aussi une toponymie qui fait chanter la langue : de la Canebière au Panier. Musicalement, deux courants se croisent sans jamais se rencontrer : le rap engagé qui a commencé dans les années 90 majoritairement issu des Quartiers Nord et un jeune mouvement électro-pop hédoniste. Marseille, capitale de la culture.

