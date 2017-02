Pour la deuxième escapade africaine de Mappemonde, on va à Addis Abeba, capitale de l’Ethiopie, siège de l’Union Africaine et berceau du jazz éthiopien, évidemment. Un genre de musique qui a laissé une empreinte tenace dans la discothèque de votre oncle cool et voyageur et sur celle de Jim Jarmusch (qui est un peu notre oncle cool à tous).