Pus grande étendue aride du monde, le désert du Sahara n’est pas pour autant dépourvu de vie et d’habitants. Avec Tinariwen en concert à la Maroquinerie les 18, 19 et 20 mars et Tamikrest en concert le 13 avril au Pan Piper, c’était l’occasion de faire un tour dans le désert. Nous allons revenir sur la musique des touaregs et celles des toubous, avec dees morceaux chantés en arabe ou d’autres langues locales. Une émission au delà des villes, entre les frontières et les états.