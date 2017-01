L’oeil à l’écoute : Artistes du 6B 28.01.2017

Samedi 28 janvier 2017 de 18h à 19h

retrouvez nous avec une émission spécialement consacrée à l’art

« Artistes du 6B »

Guillaume Mahé, président de l’association L’oeil à l’écoute, reçoit Denis Christophel et Marion Harduin, deux jeunes artistes peintre du 6B. Durant cette émission, ils partagent avec nous leurs univers artistiques.

Né en 1988 en France, Denis Christophel vit et travaille en région parisienne. En 2012, Denis Christophel présente ses oeuvres au 57e Salon de Montrouge. L’année qui suit, il est diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Paris. En février 2014, la Galerie Guillaume montre son travail lors de l’exposition « Place aux jeunes ».



Née 1986 en France, Marion Harduin vit et travaille en région parisienne. En 2011, elle est également diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Marion a présenté ses peintures et ses dessins dans de nombreuses expositions en France et à l’étranger : Corée, Chine, Serbie …

Elle a reçu deux prix :