Les mémoires de Pierre-Antoine Badaroux

Le saxophoniste et compositeur, membre du collectif Umlaut, nous invite en première heure dans son univers si singulier parmi les jazzmen actuels. Directeur du Umlaut Big Band avec lequel il reprend les thèmes – parfois oubliés – du swing des années 1920 à 1940, Pierre-Antoine Badaroux fait oeuvre d’historien musical et de musicien historique. Surtout, le Big Band part en quête d’une musique festive pour parvenir à cet exploit faisant saliver tout musicien de jazz d’aujourd’hui : faire danser le public!

La démarche de Pierre-Antoine Badaroux inclut cette dimension historique et mémorielle dans un projet d’abord en quête d’une spontanéité et d’une sincérité musicales immédiates. Le saxophoniste nous explique comment cette mémoire et cette conscience du jazz intègre le swing en même temps que le bebop, le free jazz, le blues ou le classique. Un jazz riche, en somme ; pour un jeune musicien aux ambitions musicales salutaires !

En deuxième heure, nous retrouvons les chroniques de Philippe, Olivier, Martin et Florent qui cette quinzaine ont décidé de voyager entre le Canada, l’Estonie, l’Espagne, le Brésil, le Maroc et New York !

La playlist de l’émission

22h02 : Umlaut Big Band, Euro Swing Vol.1, « Hors d’oeuvre », Umlaut Records

22h15 : Duke Ellington, « Chatterbox », At Fargo 1940 Live, Book of the Month Records



22h25 : Umlaut Big Band, Euro Swing Vol.1, « Vessalaja Progulka », Umlaut Records

22h33 : Lee Konitz Trio, « All the Things You Are »

22h45 : Peeping Tom, File under : bebop, « Koko », Umlaut Records

22h55 : Anthony Braxton, Saxophone Improvisations Serie F, « BWC-12 N-48 K (Stage 1-3) », America, 2004

22h59 : Pierre-Antoine Badaroux, Compositions No6, « Compositions No6 (7)», Umlaut Records

23h07 : Diego El Cigala, Indestructible, Sony Music, 2016

23h12 : Diego El Cigala, Indestructible, Sony Music, « Como Fue », 2016

23h18 : New Orchestra Quintet, Up ‘Til Now, « 10 x 10 », New Orchestra Records, 1979

23h33 : Medlin, Olds Souls Carnival, « Flying Dervich »

23h40 : Estrada Orchestra, Jazzbeat Jäätis, « Trouble Mind »

23h48 : Jazz Passengers, « Paris », Still Life with Trouble, Enja, 2017

23h56 : Jazz Passengers, « Everybody Plays the Foul », Still Life with Trouble, Enja, 2017