Johnkôôl Records: Reggiani’s Bombance ‘sunny’ Djset // 12.03.17

Johnkôôl Records: Reggiani’s Bombance ‘sunny’ Djset

29 aout 2016. nous sommes au coeur de trois jours de festival célébré dans l’état de Bombance, présidé anarchiquement par le chatelain romain pinsard. Trois jours au paradis où nous nous retrouvons pour nous faire écouter les dernières productions. Martin Carolo projette sa derniere adaptation de Chrétien de Troyes, les Swampmasters rôdent le sound system des Salut c’est Cool avec les meilleurs UK basslines de ces 20 dernières années… on fait des pizzas dans le four à pain…

c’est également une des premières sorties de BÉBÉ, le sound system du collectif sin~. Notre fidèle compagnon nous régale de ses 6kwatts, particulièrement l’après midi, où tout le monde se délasse en se vautrant dans les bottes de pailles disséminées sur la piste.

Silvio Milone aka Reggiani passe alors aux platines. Il nous emmènera dans un djset magique sous le signe du soleil, fasciné par les dernières productions du label multi culti, label sud américain à tendance Cumbia, qui se mettent alors à sonner à leur juste valeur dans les enceintes de BÉBÉ. Du downtempo qui ne s’inquiète pas de se précipiter. groove zen…. la gravité se fait clémente, on se met à flotter en rythme, les gauffres cuisent sur le feu au milieu de la piste….

Bienvenue à Bombance, prenez une merguez et posez vous dans la paille, il est 14h le soleil cogne fort et les basses aussi.

Tracklisting à venir