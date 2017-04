GRPHSM ! 2 – La lettre dans la bd – ÉMISSION EN PUBLIC

CE MERCREDI !

À l’occasion de GRPHSM!, une résidence à la librairie le Monte en l’air, j’organise 11 rencontres autour du design graphique, 11 émissions enregistré en public. Venez nombreux.

Monte-en-l’air

71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare

Paris 11

M° Ménilmontant

montenlair.wordpress.com

Mer. 19 Avril – 19 H 19h00

– 19h00 – Émission

– 19h45 – Commentaire d’images

– 20h00 – On boit un coup

2 – LA LETTRE DANS LA BD

Avec Placid & Thomas Gabison

On considère que la bande dessinée est apparue en 1827 sous l’impulsion du suisse Rodolph Töpffer. Prenant conscience de ce qu’il a inventé et qu’il appelle à l’époque « Littérature en estampe », il va théoriser dessus. Il comprend très vite les potentialités de cet art et explique dans ses écrits l’importance de la graphie de la lettre, la manière dont elle doit fonctionner en symbiose avec le dessin et être dessinée du même trait. La bd ne cessera de développer une relation intime entre images et textes, développant une esthétique et des codes qui influenceront le graphisme et l’esthétique pop. Jamais analysé, le champ esthétique du dessin de la lettre dans le 9ème art est cependant très vaste. Il ne faudrait pas oublier le rapport qu’entretient cet art à l’objet imprimé. On essaiera de débroussailler le sujet en analysant les liens étroits qu’entretiennent depuis toujours la bande dessinée et la publicité, ainsi que la fétichisation de l’esthétique des comics ou des vieux illustrés qu’on observe un peu partout. On passera en revue code et manière de mettre en scène les mots dans les cases.

Plus d’info par là : asso-articho.blogspot.fr