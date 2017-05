TÉLÉCHARGER LE PODCAST

Sukrii Kural

Raphaël Garnier



GRPHSM ! 1 – DESIGN GRAPHIQUE DIY

Lassés du travail de commandes ces deux graphistes se sont pris en main et ont décidé de s’impliquer dans des projets personnels où leurs compétences et leurs envies pouvaient se conjuguer pleinement. Expérimentateurs, curieux et désinvoltes ils s’approprient les outils modernes pour développer leurs univers en toute indépendance sans jamais oublier de collaborer avec d’autres pour enrichir leur pratique.

Invités : Raphaël Garnier & Sukrii Kural



Plus d’info sur le blog de L’Articho : dans cet article

Jeu. 21 mai. 2017

Une émission produite et réalisée par Yassine.

Avec l’aide d’Antoine Cadou

Émission enregistré le 23 Mars en public au Monte en-L’air

Musiques

Générique

– Ennio Morricone – Mistico ma non troppo – B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )

– Kalahari surfers – Stroll Through The Country ( 1983 – Allemagne – 235 )