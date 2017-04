Extérieur Nuit – Maniacs – 19/04/2017

Cette semaine nous ne nous sommes pas donnés à dix pour cents.

L’Extérieur Nuit s’est intéressé au petit écran, sur grands écrans à savoir le festival Série Mania, qui se déroule en ce moment même au forum des images et ce jusqu’au 23 avril. De DAMON LINDELOF à JULIA MARGULES en passant par les conférences sur la réalité virtuelle dans les séries et SEX AND THE SERIES, la minie série documentaire d’IRIS BREY l’équipe a navigué dans le programme de ce début de festival.

Ils sont allés jusque dans un futur proche en russie avec ALEXANDER KESSEL et sa série polar BETTER THAN US, une dystopie teintée SF où une robote tueuse déchaînent les passions anarchistes et humanistes : les deux épisodes livrés sont alléchants pour une série qui n’est pas encore finie de tourner. Le présent les a ramené en pologne avec THE TEACH, la série de JAKOB ZULCZYK et MONIKA POWALISZ une enquête criminelle non pas policière mais scolaire.L’équipe a aussi été psychanaliste avec les réalisatrices KATE ASHFIELD et TRACEY MALONE et leur BORN TO KILL.

SERIE MANIA c’est aussi la présentation de séries françaises et entre autres les présentations des nouvelles saisons du BUREAU DES LEGENDES d’ERIC ROCHANT et de DIX POUR CENT de FANNY HERRERO.

Mais trèves de séries, cette semaine sont également sortis des long-métrages et cela n’a pas échappé à l’équipe avec GOLD de STEPHEN GAHAN dans lequel Matthew MacConaughey joue un chercheur d’or tentant désespérément de trouver fortune en Indonésie et SOUS LE MEME TOIT de DOMINIQUE FARRUGIA, un téléfilm malencontreusement porté au cinéma.

