Extérieur Nuit – Love United – 05 04 2017

« Just tell me what happens next »



Une semaine après la douloureuse polémique du « viol cool », place au féminisme « He for She » dans le bocal d’Extérieur Nuit.

A l’antenne, le réalisateur TOMASZ WASILEWSKI dresse le portrait croisé de 4 femmes aux prises avec la Pologne communiste des années 90 dans l »intense UNITED STATES OF LOVE. Le showrunner DAVID E.KELLEY réunie quant à lui un casting féminin 4 étoiles pour sa série BIG LITTLE LIES qui interroge la figure de mère au 21ème siècle. Enfin NICHOLAS SIHOL confronte Céline Sallette au monde des ressources humaines dans le thriller CORPORATE.

Les superlatifs seront LEGION(s) cette semaine, et pour cause la nouvelle série de de NOAH HOLEY est un véritable laboratoire créatif, aussi déconcertante que passionnante.

Pour finir, nous visiterons les coulisses de L’OPERA, guidés par la caméra et le savoir-faire de JEAN STEPHANE BRON, avant de s’accorder une récréation bien méritée en compagnie du BABY BOSS de TOM MC GRATH.

A la semaine prochaine, 93.9FM !