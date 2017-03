Extérieur Nuit – Fix her – 22/03/2017

« Ma soeur, ne pensez-vous pas que son témoignage aidera les victimes? »

Quel est l’intérêt de Disney à refaire une version Live de LA BELLE ET LA BETE, reproduisant à l’identique le dessin animé vieux de 20 ans, cette question les chroniqueurs se la poseront dans un débat autour de l’adaptation du conte de GABRIELLE SUZANNE DE VILLENEUVE, dans lequel l’histoire de BELLE est bien plus sombre, par JEAN COCTEAU en 1946 puis son édulcoration par DISNEY en 1998 sans oublier la version de Christophe Gans en 2014.

C’est FIXEUR d’ADRIAN SITARU qui retiendra le plus l’attention des chroniqueurs cette semaine, un film profond et juste sur le métier de reporter, et plus précisément de Fixeur, ces personnes liant les reporters et leurs sujets. Ils parleront également de FANTASTIC BIRTHDAY de ROSEMARY MYERS, un film prometteur d’une réalisatrice qui pourrait bientôt imposer un style cinématographique.

Parce que nous sommes convaincus que la promotion n’est pas toujours de bonne augure, nous tenterons de vous décourager de visionner la série IRON FIST, dernière née des studios MARVEL.

Enfin JEROME MALSAIN notre spécialiste nous expliquera un mystère télévisuel ayant eu lieu lundi dernier sur TF1.

Rendez-vous la semaine prochaine à 20h00 sur le 93.9.

On vous aime on vous embrasse.

Musiques :

David Bowie : Beauty and the Beast

Lill wayne & Kanye West : Birthday