Exterieur Nuit – Ein Zwei Berlinale – 15/02/2017

BERLINALE, LE CONCOURS, cette semaine rime avec palmarès dans Extérieur Nuit.

On fait un petit tour du côté de l’actualité cinéma, PEDRO ALMODOVAR va-t-il s’occtroyer la palme d’or cette année? Que donnera le prochain film de Lars Von Trier inspiré par le plus orange des présidents américains? Tant de questions auxquelles notre équipe a tenté de répondre.

CLAIRE SIMON s’est retrouvée sur notre plateau, par un CONCOURS de circonstances et nous a fait le plaisir de parler de son film sur la plus grande école de cinéma et sur la difficulté d’y entrer, comme pour le jury d’organiser une séléction démocratique.

Et si AMERICAN HONEY d’ANDREAS ARNOLD a plu à notre équipe, c’est qu’il oscille entre le road-movie et la fresque d’une amérique actuelle et désabusée.

Enfin nos deux envoyées spéciales nous ont fait un petit palmarès du coeur pour la BERLINALE.

Extérieur Nuit c’est tous les mercredi sur le 93.9!

A la semaine ….

Prochaine!

MUSIQUE : JAGWAR MA remix of TEMPLES -SHELTER SONG