Extérieur Nuit – Community – 17/01/2017

Avec BERENICE RAYMOND, l’équipe aller au dela de LA GRANDE MURAILLE de Zhang Yimou pour parler ensemble du cinéma Chinois.

Aller au delà, c’est aussi aller jusqu’à l’introspection avec LA COMMUNAUTE de THOMAS VINTERBERG, un film profond et existentiel.

Le voyage a continué et plonger dans LA MECANIQUE DE L’OMBRE de THOMAS KRUIHTOF n’a pas été du goût de tous : on aura préféré FAIS DE BEAUX REVES de MARCO BELLOCHIO, en tout cas surtout pas to LIVE BY NIGHT de BEN AFFLECK, le voyage au bout de la nuit n’était pas pour cette semaine.

LES AVENTURES DES ORPHELINS DE BAUDELAIRE sont cette fois-ci bel et bien DÉSASTREUSES, l’adaptation de NETFLIX n’est pas séduisante, nous avons préféré laisser SHERLOCK mener l’enquête.