Exterieur Nuit – Cannes part.1: Festiv’ Hanek Annes – 24/05/2017

FESTIVAL DE CANNES partie 1

Extérieur Nuit ne vous accueille pas dans son traditionnel bocal parisien mais dans le studio de Radio France, en direct de la croisette !

Pour vous l’équipe a couvert la sélection officielle : retour sur THE SQUARE de RUBEN OSTLUND, LE REDOUTABLE de MICHEL HAZANAVICIUS, MISE A MORT DU CERF SACRE (THE KILLING OF A SACRED DEER) de YORGOS LANTHIMOS, OKJA de BONG JOON-HO, THE MEYEROWITZ STORIES de NOAH BAUMBACH, HAPPY END de MICHAEL HANEKE et VERS LA LUMIERE (HIRAKI) de NAOMI KAWASE. Comme dirait Didier Super : « y en a des bien ».

….Et les sections parallèles : promenade à La Quinzaine des Réalisateurs, à La Semaine de la Critique et à l’ACID où l’on trouve les nouvelles créations de BRUNO DUMONT, CLAIRE DENIS, AMOS GITAI ou encore THIERRY DE PERRETI, et discussion sur une plage avec YANN GONZALES à propos de son dernier court-métrage, LES ILES.

Cannes c’est des films mais aussi un microcosme un peu fou qu’on vous raconte de l’intérieur ! On vous aime, on vous embrasse, et on revient la semaine prochaine pour le débriefing !

Extérieur Nuit remercie chaleureusementRADIO FRANCE d’avoir prêté leur studio et donné de leur temps.